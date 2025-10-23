النفط يرتفع 3% مع إعادة الهند النظر بمشترياتها من الخام الروسي

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 3%، يوم الخميس، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، بعدما بدأت الهند مراجعة مشترياتها من النفط الروسي عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وسجل خام برنت ارتفاعاً بمقدار 1.94 دولار أو بنسبة 3.1% ليصل إلى 64.53 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 1.89 دولار أو 3.2% إلى 60.39 دولاراً للبرميل.

وجاءت العقوبات الاميركية بعد خطوات مماثلة من بريطانيا، بينما أقرّ الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي شملت حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وبدأت شركات التكرير الحكومية في الهند، وهي من أكبر مشتري النفط الروسي، مراجعة مشترياتها للتأكد من عدم التعامل المباشر مع "روسنفت" و"لوك أويل"، فيما أعلنت شركة "ريلاينس إندستريز" أنها ستقلّص وارداتها من النفط الروسي بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الهندية.

في المقابل، دعمت الأسواق أنباء عن انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط والوقود الاميركية نتيجة ارتفاع معدلات التكرير وزيادة الطلب المحلي، مما ساهم في تعزيز الأسعار.

ورغم المكاسب الحالية، تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي تأثيرات ملموسة للعقوبات على الإمدادات، خاصة مع توقعات بوجود فائض في إنتاج "أوبك+" خلال الأسابيع المقبلة نتيجة تخفيف تخفيضات الإنتاج.