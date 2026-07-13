النفط يرتفع 3% مع تصاعد الضربات بين أميركا وإيران ومخاوف بشأن هرمز

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات الاثنين، بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب توسع الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.34 دولاراً، أو 3.08%، لتصل إلى 78.35 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.21 دولاراً، أو 3.09%، ليسجل 73.62 دولاراً للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد أن وسّعت إيران ضرباتها لتشمل دولاً خليجية، في وقت نفذت فيه الولايات المتحدة المزيد من الهجمات على إيران، ما زاد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية عالمياً.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة "كيبلر" أن ست ناقلات فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأحد، وهو أدنى مستوى خلال خمسة أسابيع، وسط مخاوف السوق من تأثير أي اضطراب في حركة الشحن على إمدادات النفط العالمية.

ويرى محللون أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط يعكس قلق الأسواق من تصاعد الأزمة، لكنه لا يزال بعيداً عن مستويات الصدمة التي قد تنتج عن توقف كامل لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز.