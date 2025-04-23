النفط يرتفع 1% بفعل عقوبات إيران وانخفاض مخزونات الخام الأميركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسب اليوم السابق مع قيام المستثمرين بتقييم جولة جديدة من العقوبات على إيران وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتخفيف نبرة الرئيس دونالد ترامب تجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجد السوق دعمًا بعد أن تراجع ترامب يوم الثلاثاء عن تهديداته بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أيام من تصاعد الانتقادات له لعدم خفضه أسعار الفائدة. كما أشار ترامب إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 68.05 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.27 دولارا للبرميل بارتفاع 60 سنتا أو 0.94 بالمئة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطب شحن الغاز المسال والنفط الخام الإيراني، سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شبكة إمام جمعة مسؤولة عن شحن مئات الملايين من الدولارات من الغاز المسال الإيراني والنفط الخام إلى الأسواق الأجنبية.

في غضون ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 4.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته مصادر في السوق يوم الثلاثاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي.