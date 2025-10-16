النفط يرتفع 1% بعد تعهد الهند بوقف شراء الخام الروسي

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهّد بأن بلاده ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، التي تزودها بنحو ثلث وارداتها من الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% لتسجل 62.48 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 58.81 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا أدنى مستوياتهما منذ مايو الماضي في الجلسة السابقة، نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية من احتمال حدوث فائض كبير في المعروض العام المقبل مع زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" ومنافسيه وسط ضعف الطلب العالمي.

وقال ترامب إن واشنطن ستسعى لإقناع الصين باتخاذ خطوة مماثلة تجاه النفط الروسي، في إطار الجهود الرامية للضغط على موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

وتُعد الهند والصين أكبر مشترين للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات موسكو.

ويترقب المستثمرون لاحقاً صدور بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة، بعد أن أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام والبنزين، مقابل انخفاض مخزونات نواتج التقطير.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 7.36 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، وزادت مخزونات البنزين 2.99 مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.79 ملايين برميل مقارنة بالأسبوع السابق، في إشارة إلى تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.