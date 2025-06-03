النفط يرتفع 1% بدعم مخاوف تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا، يوم الثلاثاء، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات مع استعداد إيران لرفض مقترح أمريكي بشأن الاتفاق النووي سيكون أساسيا لتخفيف العقوبات على الدولة المنتجة للنفط الرئيسية ومع تضرر الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتًا، أي ما يعادل 0.85%، لتصل إلى 65.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 00:00 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا، أي ما يعادل 0.94%، ليصل إلى 63.11 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة.

ودعمت التوترات الجيوسياسية الأسعار يوم الثلاثاء. وصرح دبلوماسي إيراني يوم الاثنين بأن إيران على وشك رفض مقترح أمريكي لإنهاء نزاع نووي مستمر منذ عقود، قائلاً إنه لا يلبي مصالح طهران أو يخفف موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.

ومما يزيد من مخاوف الإمدادات، أن حريق غابات في مقاطعة ألبرتا في كندا أدى إلى إغلاق مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، وهو ما قد يقلل الإمدادات ، وأثرت حرائق الغابات في كندا على أكثر من 344 ألف برميل يوميا من إنتاج الرمال النفطية ، أي نحو 7% من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام.