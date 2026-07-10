النفط يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تجدد مخاوف الإمدادات في المنطقة

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة صوب مكاسب أسبوعية مع تجدد المخاوف من انقطاع إمدادات الشرق الأوسط بعد أن أدى تجدد القتال بين الولايات ​المتحدة وإيران هذا الأسبوع إلى اضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 76.49 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 72.27 دولارا.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب نسبتها 6% والخام الأميركي 5%.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة فاندا ​إنسايتس المتخصصة في تحليل أسواق النفط "تراجعت الأسعار عن مستويات منتصف الأسبوع، لكن لا ​تزال هناك علاوة مخاطر كبيرة مع توقف شبه تام لحركة المرور عبر ⁠مضيق هرمز دون مؤشرات واضحة على متى يمكن استئناف العمل بشكل طبيعي".

وأضافت هاري "مع ذلك، ​يبدو أن ثقة السوق في عودة الولايات المتحدة وإيران إلى المسار الدبلوماسي لحل هذه المسألة ​تحد من اتجاه الصعود".

وشنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول بالخليج أمس الخميس عقب ضربات أمريكية على مناطق ساحلية في جنوب وشرق إيران، مما زاد من الضغط على وقف ​إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات ​متعددة في مناطق بجنوب إيران منها بوشهر، حيث إحدى محطات الطاقة النووية.

وتجدد القتال في اليوم الذي وارى ‌فيه ⁠جثمان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الثرى بعد أسبوع شهد مواكب جنائزية حاشدة. وقتل خامنئي في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير شباط.

وتسبب تجدد القتال في تأخير إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات ​العالمية اليومية من النفط ​والغاز قبل الحرب.

ووفقا ⁠لبيانات تتبع السفن، توقفت حركة الناقلات عبر المضيق تقريبا أمس مع تقييم مالكي السفن للمخاطر الناجمة عن أحدث الضربات والتي بدأت بعد ​أن استهدفت إيران سفينة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال كانت تغادر ​الممر المائي ⁠بالقرب من عمان.

ومع ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء إنه يستبعد اندلاع حرب شاملة من جديد وإن "أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة".

وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع لدى ⁠بنك إيه.إن.زد "على ​الرغم من تصعيد الولايات المتحدة لهجماتها على المواقع العسكرية ​في إيران، فقد استمدت السوق بعض الطمأنينة من قرار إدارة ترمب تجنب استهداف البنية التحتية الإيرانية للطاقة".

وأضاف هاينز "ساعد ​في ذلك تصريحات الرئيس ترمب، الذي استبعد العودة إلى صراع شامل".