النفط يرتفع وسط مخاوف من تقلص الإمدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، في التعاملات المبكرة في آسيا وسط مخاوف من شح الإمدادات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا وبعد أن انخفضت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 73.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:14 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.28 دولارا للبرميل.

وفي يوم الاثنين، وقع ترامب على أمر تنفيذي يسمح لإدارته بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25٪ بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام والوقود السائل من فنزويلا.

كما دعمت بيانات قطاع النفط الأسعار، إذ أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وفقًا لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.