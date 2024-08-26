النفط يرتفع وسط مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يؤدي امتداد القتال من غزة إلى الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 79.39 دولارا للبرميل بحلول الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 75.19 دولارا للبرميل بزيادة 36 سنتا أو 0.5 بالمئة.

وفي واحدة من أكبر الاشتباكات منذ أكثر من عشرة أشهر من الحرب الحدودية، أطلقت جماعة حزب الله مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل يوم أمس الأحد، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب لبنان بنحو 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر.

وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة "إن احتمال تخفيف السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية"، وأضافوا أنهم يتوقعون أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة.