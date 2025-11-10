النفط يرتفع وسط آمال بإنهاء الإغلاق الحكومي في اميركا

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط تفاؤل بإمكانية إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قريباً، ما قد يعزز الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، ويعوض المخاوف من زيادة الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش (04:23 بتوقيت بغداد)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 47 سنتاً أو بنسبة 0.74% لتسجل 64.10 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الاميركي بمقدار 50 سنتاً أو بنسبة 0.84% ليصل إلى 60.25 دولاراً للبرميل.

ويقترب إنهاء الإغلاق الحكومي الاميركي، الذي دخل يومه الأربعين، بعد تحرك مجلس الشيوخ نحو التصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية.

وكان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد تراجعا بنحو 2% خلال الأسبوع الماضي، مسجلَين ثاني انخفاض أسبوعي متتالٍ، وسط مخاوف من تخمة المعروض.

يُذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في تحالف أوبك+ اتفقوا على زيادة طفيفة في الإنتاج خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع تعليق أي زيادات إضافية في الربع الأول من العام الجاري.

وفي المقابل، تضاعف حجم النفط المخزَّن على متن السفن في المياه الآسيوية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن أدت العقوبات الغربية إلى تقليص الواردات إلى الصين والهند، فيما حدّت القيود على حصص الاستيراد من طلب شركات التكرير الصينية المستقلة، وسط مخاوف من فائض في المعروض العالمي.