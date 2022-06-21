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النفط يرتفع وسط شح الإمدادات من الخام ومنتجات الوقود

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-21T04:42:45+0000
النفط يرتفع وسط شح الإمدادات من الخام ومنتجات الوقود

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1٪ ، يوم الثلاثاء ، لتعويض المزيد من خسائر الأسبوع الماضي حيث ركز المستثمرون على شح الإمدادات من الخام ومنتجات الوقود بدلاً من المخاوف بشأن الركود الذي يثبط الطلب في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار ، أو نحو 1٪ ، إلى 115.21 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش ، لتزيد من مكاسبها 0.9٪ يوم الاثنين.

وتراجع العقد القياسي 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي في أول هبوط أسبوعي له في خمسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو ، والتي تنتهي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، إلى 112.01 دولارًا للبرميل ، بزيادة 2.45 دولار ، أو 2.2٪ ، عن إغلاق يوم الجمعة.

ولم يتم التوصل إلى تسوية يوم الاثنين ، الذي كان يوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة. انخفض خام غرب تكساس الوسيط 9.2٪ الأسبوع الماضي.

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