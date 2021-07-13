النفط يرتفع وسط توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار النفط يوم الثلاثاء، متعافياً من انخفاض اليوم السابق، حيث فاقت التوقعات بمزيد من الانخفاضات في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف من أن انتشار متغيرات COVID-19 قد يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.

وارتفع خام برنت لشهر سبتمبر أيلول 20 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 75.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش بعد أن فقد 0.5 بالمئة يوم امس الاثنين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر اب/ أغسطس عند 74.35 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا 24 سنتًا ، أو 0.32٪ ، بعد أن هبط 0.6٪ في اليوم السابق.

وتوقع بعض المختصين الى مزيد من انخفاض في مخزونات النفط الخام الامريكي بعد انخفاضات بشكل مطرد لعدة أسابيع والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020 في الأسبوع المنتهي في 2 تموز/ يوليو.

ومع ذلك ، فإن التقارير الواردة من جميع أنحاء العالم عن ارتفاع الإصابات أبقت بعض المستثمرين حذرين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متغير دلتا أصبح مهيمنا وأن العديد من البلدان لم تحصل بعد على جرعات كافية من اللقاح لتأمين العاملين الصحيين فيها.

في غضون ذلك ، قالت مصادر في أوبك + إن أوبك + لم تحرز تقدمًا بعد في إغلاق الانقسامات بين السعودية والإمارات التي حالت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج النفط ، مما جعل اجتماعًا سياسيًا آخر هذا الأسبوع أقل ترجيحًا.