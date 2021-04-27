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النفط يرتفع وسط تفاؤل أوبك+ بانتعاش قوي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-27T05:51:55+0000
النفط يرتفع وسط تفاؤل أوبك+ بانتعاش قوي

شفق نيوز/ ارتفع النفط يوم الثلاثاء، مع توقع أوبك+ انتعاشًا عالميًا قويًا هذا العام، حتى مع تفشي فيروس Covid-19 في الهند ودول أخرى مما أثر على توقعات الطلب على المدى القريب.

ورفعت لجنة فنية أوبك+ توقعاتها لنمو الطلب في عام 2021، لكنها حذرت من أن تجدد ظهور فيروس في الهند واليابان والبرازيل يمكن أن يعرقل تعافي الطلب على النفط.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، الإثنين، إن هناك "مؤشرات إيجابية" في الاقتصاد العالمي، لكنه أشار أيضًا إلى عوامل في سوق النفط تتطلب يقظة مستمرة.

وارتفع غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بنسبة 0.92 ٪ إلى 62.48 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 5:40 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام برنت لتسوية يونيو 0.60 بالمئة إلى 66.62 دولاراً في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن خسر 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

توقعت لجنة أوبك + للخبراء الفنيين أن يرتفع استهلاك النفط بمقدار 6 ملايين برميل يوميًا هذا العام عن العام الماضي، وفقًا للمندوبين الذين حضروا الجلسة يوم الاثنين، وقالوا إن معظم مخزونات الوقود التي تراكمت خلال الوباء ستزول بحلول نهاية هذا الربع.

كان الانتعاش مدفوعًا بانتعاش قوي في الصين والولايات المتحدة، في حين تظهر بعض المؤشرات الإيجابية في أجزاء من أوروبا، وتعافى اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أقوى من المتوقع في الربع الأخير، حيث انتعش الاستثمار مع نمو الصادرات.

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