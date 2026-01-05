النفط يرتفع وسط ترقّب اضطرابات فنزويلا ووفرة الإمدادات

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في ظل ترقّب الأسواق لتداعيات الاضطرابات السياسية في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، وذلك مع استمرار وفرة الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتاً لتصل إلى 60.92 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 11 سنتاً ليبلغ 57.43 دولاراً للبرميل.

وجاءت هذه التحركات عقب إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحظر الاميركي المفروض على النفط الفنزويلي ما زال سارياً بشكل كامل.

ونقلت مصادر مطلعة على عمليات شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) أن التطورات الأخيرة لم تلحق أضراراً بعمليات إنتاج النفط أو تكريره في البلاد، ولم تُسجَّل أي تعطلات في الشحنات حتى الآن. وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول فنزويلي رفيع أن الحكومة المؤقتة ما تزال موحدة خلف مادورو، في وقت تشهد فيه البلاد توتراً سياسياً متصاعداً.

وعلى صعيد متصل، قررت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير، ما أسهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

كما يراقب المستثمرون تطورات الأوضاع في إيران، عقب تهديدات اميركية بالتدخل على خلفية الاحتجاجات الجارية، حيث أفادت منظمات حقوقية بمقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً خلال أسبوع من الاضطرابات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.