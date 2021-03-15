النفط يرتفع وبرنت يحوم بالقرب من 70 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مع تراجع خام برنت بالقرب من 70 دولارا للبرميل، مدعوما بتخفيضات الإنتاج من كبار المنتجين والتفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ايار 50 سنتًا، أو 0.72٪، إلى 69.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 66.13 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 52سنتًا، أو 0.79٪.

وتأتي تخفيضات الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، في وقت سابق هذا الشهر تمديد معظم تخفيضات الإمدادات حتى نيسان.

ويتوقع المستثمرون أن تصدر الصين بيانات اقتصادية إيجابية يوم الاثنين، مما يدعم توقعات نمو أقوى في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

بشكل منفصل، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي التي تعمل بواحدة في أول انخفاض أسبوعي منذ تشرين الثاني وهو ما اعطى دفعة اضافية لارتفاع أسعار النفط.