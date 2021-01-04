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النفط يرتفع وبرنت الى ما فوق 52 دولارًا قبل اجتماع أوبك +

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-04T05:25:50+0000
النفط يرتفع وبرنت الى ما فوق 52 دولارًا قبل اجتماع أوبك +

شفق نيوز/ ارتفع النفط يوم الإثنين، مدعومًا بتراجع الدولار قبل اجتماع تحالف أوبك+ لتقرير ما إذا كان بإمكانه مواصلة رفع الإنتاج حيث أن تصاعد عدوى فيروس كورونا يخنق تعافي الطلب العالمي على الطاقة.

وقال بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة؛ إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى إجراءات إغلاق أكثر صرامة في إنجلترا ، بينما تدرس اليابان فرض حالة طوارئ أخرى.

ومع ذلك، فإن وضع الطلب على النفط أفضل في الصين، حيث يدفع الشتاء القارس ونقص الطاقة المصانع إلى الإسراع في تركيب مولدات الديزل.

يزن السوق توقعات هشة للطلب على الطاقة على المدى القصير مقابل انتعاش متوقع في وقت لاحق من العام بمجرد تلقيح عدد كافٍ من الأشخاص. كان النفط مدعومًا أيضًا بضعف الدولار، مما يعزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة.

فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم شباط 1.15٪ إلى 49.09 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش.

وارتفع أيضا خام برنت لشهر اذار 1.2٪ إلى 52.43 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد إغلاقه 0.3٪ يوم الخميس.

وقال مندوبون في اجتماع يوم الأحد إن عدة دول من بينها السعودية بدت حذرة بشأن زيادة الإنتاج في فبراير شباط. وقالت روسيا إن أوبك +، التي خفضت الإنتاج العام الماضي، يمكن أن تضيف 500 ألف برميل أخرى يوميًا الشهر المقبل.

ارتفع إنتاج أوبك بمقدار 190 ألف برميل يوميًا إلى 25.3 مليون برميل يوميًا في كانون الاول، مع تحقيق ليبيا المكاسب ، وفقًا لـ JBC Energy. كما عززت أنجولا وإيران والإمارات وفنزويلا والجزائر المعروض. تتوقع أوبك أن الطلب على النفط الخام سيرتفع إلى 95.9 مليون برميل يوميا هذا العام من 90 مليون في 2020.

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