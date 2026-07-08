النفط يرتفع نحو 2% مع مخاوف تعطل الإمدادات بعد ضربات أميركية على إيران

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2%، اليوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران وإعادة فرض عقوبات على مبيعات النفط الإيرانية.

وارتفع خام برنت 1.38 دولار ليصل إلى 75.54 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولار إلى 71.81 دولاراً للبرميل.

وجاء صعود الأسعار وسط مخاوف بشأن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لنقل إمدادات الطاقة العالمية، بعد تقارير عن تعرض سفن تجارية لأضرار في المنطقة.

ويرى محللون أن استمرار التوترات وانخفاض حركة الشحن عبر المضيق قد يدعم أسعار النفط، بعد أن كانت الأسواق قد توقعت سابقاً عودة إمدادات إضافية من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.