النفط يرتفع من أدنى مستوياته وسط توقعات بتشديد العقوبات على روسيا

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، يوم الخميس، منهية سلسلة خسائر استمرت لثلاثة أيام، ومتعافية من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعاً، وسط توقعات بتشديد العقوبات على صادرات الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتاً، أي ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 65.50 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً، أي ما يعادل 0.2%، ليصل إلى 61.92 دولاراً للبرميل. وكان الخامان قد سجلا في تداولات أمس الأربعاء، انخفاضاً بنحو 1%، حيث أغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ 30 آيار/ مايو الماضي.

وأعلن وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى أنهم سيتخذون خطوات جديدة لزيادة الضغوط على روسيا، من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي أو تسهّل التحايل على العقوبات المفروضة.

ورغم الدعم الناتج عن تشديد العقوبات، فإن المخاوف المتعلقة بإغلاق الحكومة الأمريكية والضبابية الاقتصادية العالمية ضغطت على السوق وحدّت من مكاسب الأسعار.

وعلى جانب الإمدادات، كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن تحالف "أوبك+" يدرس رفع إنتاجه النفطي بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أي ثلاثة أضعاف الزيادة التي تمت في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في إطار سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

وأفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 1.8 مليون برميل لتصل إلى 416.5 مليون برميل، في ظل تراجع نشاط التكرير والطلب على الوقود.