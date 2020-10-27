النفط يرتفع مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ استعاد النفط، اليوم الثلاثاء، بعض الخسائر في نيويورك مع ضعف الدولار، على الرغم من أن ارتفاع الإنتاج الليبي وتلاشي الآمال في تحفيز أمريكي جديد يشير إلى توقعات هبوطية للسوق.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 0.5 ٪ بعد انخفاضها يوم أمس الاثنين، مع ضعف الدولار الذي عزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة.

ومن المقرر أن تستأنف ليبيا آخر حقولها النفطية الكبرى بعد وقف إطلاق النار في حربها الأهلية، مما يدفع البلاد خطوة أقرب إلى زيادة الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، أثار عدم وجود اتفاقية تحفيز وشيكة في الولايات المتحدة شكوكًا بشأن صياغة التشريع والتوقيع عليه قبل الانتخابات الأسبوع المقبل، حيث تواجه الأمة زيادة متجددة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

بينما لا تزال آسيا نقطة مضيئة للطلب العالمي على النفط، فإن الارتفاع المتجدد في حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا يثير مخاوف من أن التعافي الهش في الاستهلاك سينحرف عن مساره.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين ، إن الأسوأ قد انتهى بالنسبة للسوق ، لكنه حث أوبك + على توخي الحذر والالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

أضاف غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول 30سنتًا إلى 38.86 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش. بعد انخفاضه 3.2٪ يوم الاثنين، وارتفع خام برنت لشهر كانون الاول بنسبة 0.78٪ إلى 41.31 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن خسر 3.1٪ في الجلسة السابقة.

تمثل عودة الإمدادات الليبية رياحًا معاكسة إضافية للسوق ولأوبك + ، التي كانت تخطط لتخفيف تخفيضات الإنتاج أكثر من كانون الثاني. رفعت ليبيا قوة قاهرة على الصادرات من حقل الفيل النفطي يوم الاثنين بعد زيادة الإنتاج إلى 690 ألف برميل يوميا من أقل من 100 ألف في أوائل أيلول.

وفي الوقت نفسه ، قد تقدم جبهة عاصفة أخرى في خليج المكسيك بعض الدعم على المدى القصير للأسعار. وصل الإعصار زيتا إلى اليابسة في شبه جزيرة يوكاتان وأوقف بالفعل 16٪ من إنتاج النفط في الخليج.









