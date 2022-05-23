النفط يرتفع مع شح الامدادات والطلب على الوقود

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع دعم الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وشح الإمدادات وانخفاض طفيف للدولار الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتًا إلى 113.42 دولارًا للبرميل في الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتًا إلى 110.92 دولارات للبرميل.

ويبدأ موسم ذروة القيادة في الولايات المتحدة تقليديًا في عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى في نهاية مايو/ايار وينتهي في عيد العمال في سبتمبر/ايلول مما سيؤدي الى ارتفاع الطلب على الوقود خلال هذه الفترة.

كما أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى ارتفاع النفط، حيث أدى ذلك إلى جعل النفط الخام أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومع ذلك، تم تقييد مكاسب السوق بسبب المخاوف بشأن جهود الصين لسحق COVID من خلال عمليات الإغلاق، حتى مع إعادة افتتاح شنغهاي في 1 يونيو/ حزيران.

وأضر الإغلاق في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بالإنتاج الصناعي والبناء، مما دفع إلى اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك خفض معدل الرهن العقاري أكبر من المتوقع يوم الجمعة الماضي.

كما أدى عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حظر النفط الروسي لغزو أوكرانيا ، والذي تسميه موسكو "عملية خاصة" ، إلى منع أسعار النفط من الارتفاع أكثر من ذلك بكثير.