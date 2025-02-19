النفط يرتفع مع خفض الإمدادات من أمريكا وروسيا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا، يوم الأربعاء، وسط اضطرابات في إمدادات النفط من الولايات المتحدة وروسيا وبينما تنتظر الأسواق وضوحا بشأن محادثات السلام في أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 76.04 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:46 بتوقيت جرينتش، لترتفع لليوم الثالث على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مارس آذار 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.08 دولارا للبرميل .

وقالت روسيا إن تدفقات النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات الخام من كازاخستان، انخفضت بنسبة 30% إلى 40% يوم الثلاثاء بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على محطة ضخ.

في هذه الأثناء، هدد الطقس البارد إمدادات النفط الأميركية، حيث قدرت هيئة خطوط أنابيب داكوتا الشمالية أن الإنتاج في ثالث أكبر ولاية منتجة في البلاد سوف ينخفض ​​بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا بسبب البرد.

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن الممكن أن يؤدي الاتفاق إلى تخفيف العقوبات التي عطلت تدفقات شحنات النفط الروسية أو المساعدة في رفعها.

لكن ترامب قال يوم الثلاثاء إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "بنحو 25%" ورسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية. ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، وتضعف الاقتصاد، وتقلص الطلب على الوقود.