النفط يرتفع مع حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي

شفق نيوز/ ارتفع النفط، يوم الأربعاء، بعد انخفاضه 9 بالمئة عن الجلستين السابقتين بفعل مخاوف بشأن المعروض حيث عمل الاتحاد الأوروبي على كسب الدعم لفرض حظر على النفط الروسي، فيما حذر كبار المنتجين من أنهم قد يواجهون صعوبة في سد الفجوة عندما يتحسن الطلب.

وارتفع خام برنت 1.88 دولار أو 1.83 بالمئة إلى 104.34 دولارات للبرميل في الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.78 دولار إلى 101.54 دولارات للبرميل.

تراجعت أسعار النفط مع السلع الأساسية وأسواق الأسهم هذا الأسبوع ، بسبب مخاوف بشأن تضرر النشاط الاقتصادي من قيود COVID المطولة في الصين والارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

اقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي ، لكن التصويت، الذي يحتاج إلى دعم بالإجماع، تم تأجيله حيث توغلت المجر في معارضة وأعربت دول أوروبية أخرى عن مخاوفها من أن اقتصاداتها قد تتضرر.

قد يكون تأثير الحظر محدودًا إذا تم تخفيف الحظر لتخفيف مخاوف أعضاء أوروبا الشرقية، لكن المحللين قالوا إن أسعار النفط قد تستمر في الارتفاع.

وسلط وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الضوء على مخاوف الإمدادات، وحذر يوم الثلاثاء من أنه عندما يتعافى الطلب على الوقود من جائحة فيروس كورونا، قد لا تتمكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، الذين يطلق عليهم اسم أوبك +، من تلبية الطلب.