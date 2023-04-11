النفط يرتفع مع تأثير تخفيضات "أوبك +" على مخاوف رفع أسعار الفائدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع تأثير تخفيضات الإمدادات من أوبك + في مواجهة مخاوف بشأن زيادة رفع أسعار الفائدة التي قد تضر بالطلب.

ارتفع خام برنت 55 سنتات إلى 84.73 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:26 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا إلى 80.11 دولارًا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد ارتفاعها لثلاثة أسابيع متتالية ، بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى سوق العمل الضيق، مما زاد من التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة مرة أخرى مما قد يحد من الطلب على النفط.

وعززت توقعات رفع أسعار الفائدة مؤشر الدولار الأمريكي يومي الاثنين والثلاثاء ، مما أثر على أسعار النفط حيث أن قوة الدولار تجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وصعدت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة بالمئة منذ فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا السوق الأسبوع الماضي بجولة جديدة من تخفيضات الإنتاج تبدأ في مايو ايار.