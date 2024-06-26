النفط يرتفع مع توقعات السحب من المخزون ومخاطر الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية ،يوم الأربعاء، على الرغم من قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بسحب المخزونات في نهاية المطاف خلال موسم ذروة الطلب في الربع الثالث.

وبحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 85.41 دولارا للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا، أو 0.5%، إلى 81.26 دولارا للبرميل.

وأفاد معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 914 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وفقًا لمصادر السوق المطلعة على البيانات. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام بنحو 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات النفط والوقود في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

ويشير السوق (العالمية) انها ستعاني من عجز بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بسبب استمرار تخفيضات أوبك+ والطلب الموسمي الأقوى الذي نشهده عادة في الربع الثالث.