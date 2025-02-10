النفط يرتفع مع تقييم المستثمرين للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، حتى مع قيام المستثمرين بتقييم أحدث تهديد من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وهذه المرة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما قد يضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.06 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:33 بتوقيت جرينتش في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.38 دولارا للبرميل بارتفاع 38 سنتا أو 0.5 بالمئة.

وسجلت السوق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من حرب تجارية عالمية.

وقال ترامب إنه سيعلن يوم الاثنين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة في تصعيد كبير آخر لإصلاح سياسته التجارية.

وقبل أسبوع واحد فقط، أعلن الرئيس عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، لكنه علق الرسوم الجمركية على الدول المجاورة له في اليوم التالي.

وفي ضوء التراجع المؤقت الذي أعلنه ترامب الأسبوع الماضي، بدا أن المستثمرين يتجاهلون تهديد الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم في الوقت الحالي،

ولعل المستثمرين توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الرد على كل عنوان رئيسي بشكل سلبي ليس هو أفضل مسار للعمل.

من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على بعض الصادرات الأميركية حيز التنفيذ يوم الاثنين، دون ظهور أي إشارة حتى الآن إلى إحراز تقدم بين بكين وواشنطن.

,وصعدت واشنطن أيضًا من الضغوط على إيران الأسبوع الماضي، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على عدد قليل من الأفراد والناقلات التي تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويًا إلى الصين.