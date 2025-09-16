النفط يرتفع مع تقييم السوق لمخاطر الإمدادات من الهجمات على المصافي الروسية

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الثلاثاء، بعد مكاسبها في الجلسة السابقة، مع ترقب السوق لاحتمال انقطاع الإمدادات من روسيا عقب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مصافيها في أوكرانيا.

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 67.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 03:54 بتوقيت غرينتش، بزيادة 15 سنتًا. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا ليسجل 63.45 دولارًا.

وكان برنت قد صعد يوم الإثنين 45 سنتًا ليصل إلى 67.44 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 61 سنتًا ليبلغ 63.30 دولارًا.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية بهدف إضعاف قدرة موسكو الحربية، في وقت تتعثر فيه المحادثات لإنهاء الصراع.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 16 و17 سبتمبر، حيث يُتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة، ما قد يعزز الطلب على الوقود.

كما ساعد ضعف الدولار الأمريكي، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريبًا، في دعم أسعار النفط عبر تقليل تكلفته على حائزي العملات الأخرى.

وتأخذ الأسواق في الاعتبار أيضًا توقعات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مع صدور البيانات الرسمية يوم الأربعاء.