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النفط يرتفع مع تقلص المخزونات الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-04T05:58:10+0000
النفط يرتفع مع تقلص المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفع النفط بنحو 2 بالمئة يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بشدة لكن التعاملات كانت متقلبة حيث ظلت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية غير واضحة.

وارتفع الخام الامريكي 96 سنتًا ، أو 2.52٪ ، إلى 38.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام برنت 95 سنتا أو 2.42٪ إلى 40.67 دولارا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بحدة الأسبوع الماضي حيث تراجعت 8 ملايين برميل الاسبوع الماضي الى حوالي 487 مليون برميل بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 10٪ الأسبوع الماضي مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا وأضر المزيد من القيود على الحركة بآفاق الطلب. كاد النفط الأمريكي تعويض تلك الخسائر في ثلاثة أيام من المكاسب هذا الأسبوع في الفترة التي سبقت الانتخابات.

ويمكن أن يؤدي المزيد من عمليات الإغلاق إلى وضع حد أقصى لمكاسب أسعار النفط حيث شددت إيطاليا والنرويج والمجر قيود COVID-19 ، بعد المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى.

ودعما للأسعار ، أيدت الجزائر العضو في أوبك إرجاء زيادة مزمعة في إنتاج نفط أوبك + اعتبارًا من يناير / كانون الثاني ، ورفع وزير الطاقة الروسي التوقعات مع منتجي النفط في البلاد.

ومن المقرر أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًا بنحو مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من يناير.

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