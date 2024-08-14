النفط يرتفع مع تقديرات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، وسط تقديرات بانكماش مخزونات الخام والبنزين الأمريكية مع ترقب السوق لاحتمال اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما قد يحد من إمدادات النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا إلى 80.99 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:09 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا إلى 78.73 دولارا للبرميل.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تقلصت بمقدار 5.21 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، حسبما ذكرت المصادر، وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 3.69 ملايين برميل، وارتفعت المقطرات بمقدار 612 ألف برميل.

وقد يشير انخفاض المخزونات إلى ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.