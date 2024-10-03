النفط يرتفع مع تفاقم توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الخميس؛ مع تقييم المستثمرين للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط واحتمال تعطل تدفقات الخام في ظل سوق عالمية معروضة بكميات وفيرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 74.54 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 70.82 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 3.9 ملايين برميل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر/أيلول، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 1.3 مليون برميل.

وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة "إن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة أضاف دليلا إضافيا على أن السوق تتلقى امدادات جيدة ويمكنها تحمل أي اضطرابات".