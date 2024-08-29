النفط يرتفع مع تعويض مخاوف الإمدادات الليبية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا، يوم الخميس، بعد جلستين من الخسائر مع عودة المخاوف بشأن الإمدادات في ليبيا إلى التركيز على الرغم من أن انخفاضا أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية قوبل بالرفض من جانب المستثمرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 0.11 بالمئة إلى 78.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:55 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.67 دولارا.

وقال بعض المحللين إن المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كانت إيجابية للسوق ، حيث توقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الإنتاج وسط قتال للسيطرة على البنك المركزي، حيث قدرت إحدى شركات الاستشارات انقطاع الإنتاج بما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع.

ودعمت أسعار النفط أيضا التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إن الوقت ربما يكون قد حان لخفض أسعار الفائدة، مع انخفاض التضخم بشكل أكبر وارتفاع البطالة أكثر من المتوقع.