سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يرتفع مع تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-15T05:36:58+0000
النفط يرتفع مع تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين.

وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.32٪، إلى 73.09 دولارًا للبرميل وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.2٪ يوم أمس الاثنين.

وارتفع النفط الامريكي 25 سنتًا أو 0.24٪ إلى 71.10 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع 3 سنتات في الجلسة السابقة.

وارتفع النفط الخام هذا العام حيث أدت برامج التطعيم إلى قلب التيار ضد الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

مع ذلك ، قرار من المملكة المتحدة تخفيف تمديد القيود المفروضة على الفيروسات مع بعض التفاؤل بشأن الاستهلاك القوي في الصيف.

ووقف أعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين بما في ذلك روسيا - المجموعة المعروفة باسم أوبك + - الإنتاج لدعم الأسعار وسط الوباء.

كما يتابع تجار النفط احتمالات عودة محتملة لإمدادات الخام الإيرانية الرسمية، حيث تجري طهران والقوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حين شكك نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في فرص إحياء الاتفاق قبل الانتخابات الوطنية في 18 يونيو/ حزيران.

ويراقب المستثمرون والمتداولون أيضًا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء للحصول على إشارات حول موعد تقليص التحفيز النقدي.

related

النفط يحافظ على مكاسبه مع اطلاق لقاح كورونا

Date: 2020-12-10 05:47:35
النفط يحافظ على مكاسبه مع اطلاق لقاح كورونا

انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية (1)

Date: 2019-06-27 11:25:24
انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية (1)

العراق يتلقى ارباحا اضافية من تصدير نفط فوري

Date: 2020-01-28 12:08:21
العراق يتلقى ارباحا اضافية من تصدير نفط فوري

انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-27 06:24:42
انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

ارتفاع أسعار النفط بعد مواصلة الدولار خسائره

Date: 2020-09-01 05:47:07
ارتفاع أسعار النفط بعد مواصلة الدولار خسائره

انخفاض أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال

Date: 2020-10-19 05:26:30
انخفاض أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال

خبير عراقي يتوقع قفزة كبيرة في اسعار النفط بشهر تموز

Date: 2020-05-17 16:49:54
خبير عراقي يتوقع قفزة كبيرة في اسعار النفط بشهر تموز

تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية قبيل محادثات اوبك

Date: 2019-12-05 09:57:42
تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية قبيل محادثات اوبك