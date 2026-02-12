النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف التوتر بين أميركا وإيران

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، صباح الخميس، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات محتملة في إمدادات الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتاً، أو ما يعادل 0.39%، لتصل إلى 69.67 دولاراً للبرميل عند الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 29 سنتاً، أو 0.45%، ليبلغ 64.92 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسعار قد سجلت مكاسب خلال جلسة الأربعاء، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 0.87%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1.05%، في ظل طغيان المخاوف الجيوسياسية على بيانات المخزونات الأميركية.

وجاءت هذه التحركات بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد فيها أن المحادثات مع طهران ستستمر، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في حال تعثر المفاوضات.

وفي سياق متصل، عقد دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان الأسبوع الماضي، من دون الإعلان عن موعد الجولة المقبلة.

من جهة أخرى، حدّت الزيادة الكبيرة في مخزونات النفط الخام الأميركية من مكاسب الأسعار، إذ ارتفعت بمقدار 8.5 ملايين برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 793 ألف برميل فقط.

كما أظهرت بيانات رسمية تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال يناير/ كانون الثاني، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3%، ما يعكس متانة الاقتصاد الأميركي ويدعم توقعات الطلب على النفط.