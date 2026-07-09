النفط يرتفع مع تصاعد التوتر بين أميركا وإيران واضطرابات هرمز

شفق نيوز - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع تصاعد التوترات بين أميركا وإيران عقب الضربات الأميركية الجديدة، وسط تنامي المخاوف بشأن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها على إمدادات الخام العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 78 سنتاً، أو ما يعادل 1%، لتسجل 78.80 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتاً، أو بنسبة 1.01%، إلى 74.26 دولاراً للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد إعلان الجيش الأميركي تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، في وقت تراجعت فيه آمال الأسواق بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة ناقلات النفط.

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عاملاً مؤثراً بصورة مباشرة في أسعار الخام.

وقال محللون إن تدفقات النفط عبر المضيق توقفت خلال الأسابيع الماضية، وسط توقعات بأن تتخذ شركات الشحن إجراءات أكثر حذراً مع ارتفاع مخاطر التأمين على السفن في المنطقة.

كما أوصت شركات تأمين بحرية بعض مالكي السفن بتعليق الرحلات عبر مضيق هرمز، فيما بدأت شركات أخرى مراجعة شروط تغطية المخاطر بعد تجدد الهجمات على السفن.