النفط يرتفع مع ترقب نتائج محادثات التجارة بين واشنطن وبكين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا، يوم الثلاثاء ،مع انتظار المشاركين في السوق نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة والصين والتي قد تمهد الطريق لتخفيف التوترات التجارية وتحسين الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا لتصل إلى 67.16 دولارًا للبرميل عند الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع 13 سنتًا ليصل إلى 65.42 دولارًا، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 4 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني في لندن حيث يسعى كبار المسؤولين إلى تخفيف التوترات التي اتسعت من الرسوم الجمركية إلى قيود المعادن النادرة، مما يعرض للخطر سلسلة التوريد العالمية وتباطؤ النمو.

قد يؤدي التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى دعم التوقعات الاقتصادية العالمية وتعزيز الطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط.

قالت إيران إنها ستسلم قريبا اقتراحا مضادا للتوصل إلى اتفاق نووي إلى الولايات المتحدة ردا على عرض أمريكي تعتبره طهران "غير مقبول"، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن ما إذا كان سيسمح للبلاد بمواصلة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية،.

وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأي تخفيف للعقوبات الأمريكية على إيران من شأنه أن يسمح لها بتصدير المزيد من النفط، وهو ما يؤثر سلباً على أسعار النفط الخام العالمية.

وفي الوقت نفسه، وجد مسح أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في مايو/أيار الماضي، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق كميات أقل من المستهدف للتعويض عن الإنتاج الزائد في وقت سابق، بينما قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بزيادات أصغر من المسموح بها.

وتعمل أوبك+، التي تضخ نحو نصف النفط العالمي وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تسريع خطتها لإنهاء أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج.