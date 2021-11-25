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النفط يرتفع مع ترقب اجتماع اوبك الأسبوع المقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-25T05:56:20+0000
النفط يرتفع مع ترقب اجتماع اوبك الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار النفط اليوم الخميس مع تقلبات خلال الساعات الاولى من مساء وصباح هذا اليوم في انتظار رد أوبك + على إصدار النفط الخام بقيادة الولايات لتهدئة السوق، حتى في الوقت الذي أشارت فيه البيانات إلى تحسن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 82.39 دولارا للبرميل في الساعة 05:12 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسرت ستة سنتات يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 78.39 دولارًا للبرميل، بعد خسارة 11 سنتًا يوم الأربعاء.

تتجه الأنظار الآن إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائها، الذين يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، والذين من المقرر أن يجتمعوا الأسبوع المقبل لمناقشة الطلب والعرض على النفط.

كانت المجموعة تضيف 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات منذ أغسطس / آب للتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم إجراؤها العام الماضي عندما قللت القيود الوبائية من الطلب. وستجتمع أوبك + في الثاني من ديسمبر كانون الأول لتقرير ما إذا كانت سترفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا أخرى في يناير كانون الثاني.

أطلقت وزارة الطاقة الأمريكية مزادًا لبيع 32 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي في مسعى للحد من ارتفاع الاسعار، مبينة انها ستطلع المزيد من الخام لتهدئة اسعار النفط.

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