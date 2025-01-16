النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية ومخاوف الإمدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الخميس، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية مما أضاف إلى مخاوف بشأن الإمدادات أججتها العقوبات على تجارة الطاقة الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 26 يوليو تموز في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.36 دولارا للبرميل بعد أن صعدت 3.3 بالمئة يوم الأربعاء لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 19 يوليو تموز.

وارتفعت الأسعار بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام المحلية انخفضت للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ يوليو تموز 2021.

من المتوقع أن تشهد الإمدادات العالمية من النفط الخام تقلصا في الأشهر المقبلة مع دفع العقوبات الأمريكية الجديدة على منتجي النفط وناقلات النفط الروسية كبار عملاء موسكو إلى البحث في جميع أنحاء العالم عن براميل بديلة، في حين ارتفعت أسعار الشحن أيضا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الأربعاء إن الجولة الأخيرة من العقوبات قد تؤدي إلى تعطل إمدادات النفط الروسي وتوزيعه بشكل كبير.

وقال روري جونستون مؤسس شركة كوموديتي كونتكست إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين قلصوا الإنتاج على مدى العامين الماضيين، من المرجح أن يكونوا حذرين بشأن زيادة الإمدادات على الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار.