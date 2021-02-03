النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، بدعم من سحب غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية وتقديرات أوبك + لعجز سوق النفط العالمية هذا العام.

وعززت معنويات السوق من خلال الأخبار التي تفيد بأن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي اتخذوا الخطوات الأولى نحو دفع خطة مساعدات فيروس كورونا التي اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار دون دعم جمهوري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.31٪ إلى 55.00 دولارا للبرميل في الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش ، لليوم الثالث على التوالي من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات ، أو 0.16٪ ، إلى 57.72 دولارا للبرميل ، لليوم الرابع من المكاسب بعد أن سجلت 58.05 دولارًا يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

وقال محللون إن السوق انتعشت من أحدث تقييم أجرته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك + ، بأن مخزونات النفط ستنخفض إلى أقل من متوسط خمس سنوات بحلول يونيو/ حزيران.

ومزيدًا من دعم السوق ، أظهرت بيانات الصناعة بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكي بشكل غير متوقع.

حيث أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 كانون الثاني وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 240 ألف برميل ، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير ، التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات ، بمقدار 1.6 مليون برميل ، وهو سحب أكبر من المتوقع.