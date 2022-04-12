النفط يرتفع مع تخفيف الصين لبعض قيود كوفيد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من تراجع الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بكوفيد -19، فيما حذرت منظمة أوبك من أنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 1.75 بالمئة إلى 100.20 دولار للبرميل، وصعدت عقود غرب تكساس الوسيطة الأمريكية 1.76 دولار أو 1.87 بالمئة إلى 96.05 دولارا للبرميل في الساعة 04:50 بتوقيت جرينتش. وانخفض كلا العقدين بنحو 4٪ يوم الاثنين.

قالت شنغهاي يوم الاثنين إنه تم تصنيف أكثر من 7000 وحدة سكنية على أنها مناطق منخفضة الخطورة بعد الإبلاغ عن عدم وجود إصابات جديدة لمدة 14 يومًا، ومنذ ذلك الحين أعلنت مناطقها عن أي مجمعات محددة يمكن فتحها.

وقالت إن التخفيف الجزئي لعمليات الإغلاق في شنغهاي رفع بعض الضغط الهبوطي الذي بدأ يشعر به القلق بشأن الطلب الصيني على النفط.

كما جاء ارتفاع أسواق النفط يوم الثلاثاء، في أعقاب تحذير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من احتمال فقدان حوالي 7 ملايين برميل يوميًا من صادرات النفط والسوائل الروسية الأخرى بسبب العقوبات أو الإجراءات التطوعية ، وأن ذلك سيكون مستحيلًا، لتحل محل تلك الأحجام.