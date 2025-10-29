النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط قليلا، صباح الأربعاء، بعد ثلاثة أيام متتالية من الانخفاضات، حيث أشارت مصادر في السوق إلى انخفاض في مخزونات الخام الأميركية، في حين حدت مخاوف المستثمرين بشأن عقوبات على روسيا وزيادة محتملة في إنتاج أوبك+ من المكاسب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.31%، لتصل إلى 64.60 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 02:03 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 60.33 دولارًا.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.02 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر،

وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 6.35 ملايين برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.36 ملايين برميل مقارنةً بالأسبوع السابق.

ومع ذلك، فإن الشكوك في أن العقوبات ستعوض فائض المعروض والحديث عن زيادة إنتاج أوبك+ ضغطت على الأسعار؛ حيث انخفض كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.9%، أو أكثر من دولار، في الجلسة السابقة.

قال الكرملين، الثلاثاء، إن روسيا تقدم طاقة عالية الجودة بسعر جيد، وإن شركاءها سيقررون بأنفسهم ما إذا كانوا سيشترون طاقتها بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوباتها.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على المحادثات إن أوبك+، أكبر مجموعة لدول منتجة للنفط في العالم، تتجه لزيادة متواضعة في الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول، حيث أشار مصدران إلى زيادة إضافية قدرها 137 ألف برميل يوميا.