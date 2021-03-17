النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاربعاء، مع تعزيز الآمال في تعافي نشاط المصافي الأمريكية ببيانات الصناعة التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 64.91 دولار للبرميل في الساعة 05:07 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها ما يصل إلى 28 سنتًا في التعاملات المبكرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، إلى 68.42 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت في البداية ما يصل إلى 23 سنتًا.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 آذار، وفقًا لمصادر تجارية نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 926 ألف برميل.

وشهد السوق خلال اليومين الماضيين انخفاضا في الأسعار وسط مخاوف من توقف إطلاق اللقاح مما يؤدي إلى إبطاء الانتعاش في الطلب على الوقود.

وقال ستيفن إينيس، كبير استراتيجي السوق العالمي؛ إن "المخاوف من أن الطلب قد ينخفض أكثر حيث علق وزراء الصحة في أوروبا طرح لقاح AstraZeneca وسط مخاوف صحية بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة".