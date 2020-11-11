النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع ، في حين استمرت الآمال في الحصول على لقاح فعال لكوفيد -19 في تعزيز المعنويات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.62٪ إلى 43.88 دولارًا للبرميل الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا 30 سنتًا أو 070٪ إلى 41.64 دولارًا للبرميل. ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 3٪ يوم الثلاثاء.

أظهرت بيانات مجموعة صناعية يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام تراجعت 5.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل.

وقال ستيفن إينيس ، كبير استراتيجيي السوق في AXIفي تحد لتوقعات المحللين مرة أخرى ، أعلن معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء عن" سحب "كبير في مخزونات النفط الخام".

واضاف إينيس إن أسعار النفط "تواصل الانتعاش على خلفية إعلان شركة فايزر عن لقاح".

وارتفعت أسعار كل من برنت والنفط الأمريكي بأكثر من 10٪ هذا الأسبوع منذ أن أظهرت بيانات التجارب الأولية أن لقاح COVID-19 التجريبي الذي طورته شركة Pfizer Inc و BioNTech الألمانية كان فعالًا بنسبة 90٪.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط مدعومة بالأخبار الإيجابية عن اللقاح ، إلا أن التوقعات الإجمالية للطلب على الوقود لا تزال غائمة وسط إعادة فرض قيود فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.

وأدت القيود المتجددة في أوروبا والولايات المتحدة لمكافحة فيروس كورونا إلى إبطاء وتيرة تعافي الطلب على الوقود، مما عوض الانتعاش في الاقتصادات الآسيوية حيث عاد الاستهلاك تقريبًا إلى مستويات ما قبل COVID.