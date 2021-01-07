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النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأمريكية وتعهدات السعودية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-07T05:40:57+0000
النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأمريكية وتعهدات السعودية

شفق نيوز/ ارتفع النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس، مع انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتعهد السعودية بخفض الإنتاج الذي طغى على تفشي الفيروس والاحتجاجات العنيفة في واشنطن.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 8.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، حيث قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 4.5 مليون برميل و 6.4 مليون برميل على التوالي ، مما يعكس انخفاض الطلب على الوقود حيث يقيد الوباء الحركة.

وأتاح التحرك السعودي لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في شباط (فبراير) وآذار (مارس) تمكين مؤشر الخام الأمريكي من الاختراق بشكل حاسم فوق 50 دولارًا للبرميل وبرنت فوق 54 دولار للمرة الأولى منذ شباط. 

وارتفع West Texas Intermediate لشهر شباط بنسبة 0.79 ٪ إلى 51.03 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش.

أضاف برنت لشهر اذار 0.36٪ إلى 54.66 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 1.3٪ في الجلسة السابقة.

وقلص النفط الخام مكاسبه يوم الأربعاء - إلى جانب الأسواق المالية الأوسع - وسط مشاهد من الفوضى في واشنطن حيث اقتحم المحتجون مبنى الكابيتول الأمريكي. كما ان فيروس Covid-19 يستمر أيضًا في الارتفاع، حيث سجلت المملكة المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة يومية لأول مرة منذ أبريل، وتستعد اليابان لإعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها، وأبلغت الصين عن المزيد من الإصابات بالقرب من بكين

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