النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأمريكية وتعثر استئناف صادرات كوردستان

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما عزز توقعات تقلص الإمدادات في السوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو 0.3% لتسجل 67.82 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ04:00 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.3% لتصل إلى 63.62 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد زادت بأكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء، مع استمرار تعطل صادرات الخام من إقليم كوردستان العراق عبر خط الأنابيب إلى تركيا، رغم الآمال بالتوصل إلى اتفاق ينهي التوقف المستمر منذ مارس/آذار 2023.

ومن شأن الاتفاق المرتقب بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان استئناف تصدير نحو 230 ألف برميل يومياً.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.82 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، كما تراجعت مخزونات البنزين 1.05 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 518 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

كما برزت مؤشرات إضافية على تشديد الإمدادات، إذ تواجه شركة النفط الوطنية الإيرانية قيوداً جديدة على صادراتها من الخام الثقيل المنتج بالشراكة مع فنزويلا، حيث لن يتجاوز حجم التصدير نصف الكمية البالغة 240 ألف برميل يومياً.