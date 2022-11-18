النفط يرتفع مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تراجع الدولار لكنه كان متجهًا إلى خسائر أسبوعية ضخمة وسط توقعات بأنه لن يكون هناك تباطؤ في الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية واحتمال ضعف الطلب من الصين ، أكبر مستورد للنفط ، وسط ارتفاع حالات COVID-19.

وعادت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا ، مرتفعة 0.8٪ إلى 90.45 دولاراً للبرميل في الساعة 0130 بتوقيت جرينتش ، لكنها لم تكن بعيدة عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 89.53 دولاراً في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتًا ، أو 0.9٪ ، إلى 82.34 دولارًا للبرميل ، لكنها استقرت بالقرب من أدنى مستوى لها في ستة أسابيع.

وساعد انخفاض طفيف في الدولار أسعار النفط يوم الجمعة ، حيث أدى ضعف الدولار إلى جعل النفط أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومع ذلك ، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، بينما انخفض خام برنت بنحو 6٪.

وقال محللون إن المخاوف بشأن عمليات الإغلاق المحتملة في الصين للحد من زيادة حالات COVID ، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ أبريل ، والمخاوف من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود ، مما يلقي بظلاله على السوق.