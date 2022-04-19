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النفط يرتفع مع القلق من شح المعروض العالمي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-19T04:48:18+0000
النفط يرتفع مع القلق من شح المعروض العالمي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع قلق المستثمرين من شح المعروض العالمي بعد أن اضطرت ليبيا لوقف بعض الصادرات ومع استعداد المصانع في شنغهاي لإعادة فتح أبوابها بعد إغلاق كوفيد -19 مما خفف بعض مخاوف الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 113.58 دولاراً للبرميل في الساعة 04:43 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.10 بالمئة إلى 108.32 دولارات للبرميل.

ارتفع كلا العقدين القياسيين بأكثر من 1٪ في الجلسة السابقة بعد أن بلغا أعلى مستوياتهما منذ 28 مارس/ آذار بسبب الأزمة السياسية في ليبيا، وقالت الدولة إنها لا تستطيع نقل النفط من أكبر حقولها النفطية وأغلقت حقلا آخر بسبب الاحتجاجات السياسية. 

وجاءت أحدث ضربة للإمدادات في الوقت الذي كان من المتوقع أن يرتفع فيه الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع استعداد مصانع التصنيع لإعادة افتتاحها في شنغهاي.

 

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