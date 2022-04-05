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النفط يرتفع مع استمرار عدم اليقين بشأن العرض

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-05T04:48:14+0000
النفط يرتفع مع استمرار عدم اليقين بشأن العرض

شفق نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، حيث زاد احتمال فرض مزيد من العقوبات في أعقاب جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا مخاوف بشأن تعطل الإمدادات، بينما تعثرت المحادثات النووية الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 109.11 دولارات للبرميل ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام الأمريكي 1.61 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 104.89 دولارات للبرميل في الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش.

استقرت العقود الآجلة أكثر من 3٪ يوم الإثنين بسبب التهديد بفرض مزيد من العقوبات على روسيا ، وبعد توقف مؤقت في فيينا بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي قد يضع المزيد من البراميل الإيرانية في السوق، واتهمت إيران الولايات المتحدة بوقف المحادثات.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الحلفاء الغربيين سيوافقون على مزيد من العقوبات ضد موسكو في الأيام المقبلة.

كما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض عقوبات على النفط والفحم، مضيفًا أن هناك "أدلة واضحة جدًا تشير إلى جرائم حرب" من قبل القوات الروسية.

وانخفض النفط الخام بنحو 13% الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن عن إطلاق قياسي لاحتياطيات النفط الأميركية.

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