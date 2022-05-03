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النفط يرتفع مع استعداد الاتحاد الأوروبي لحظر الخام الروسي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-03T05:10:24+0000
النفط يرتفع مع استعداد الاتحاد الأوروبي لحظر الخام الروسي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها عن الجلسة السابقة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي خططه لتشديد العقوبات على روسيا هذا الأسبوع، وقالت ألمانيا إنها مستعدة لدعم حظر فوري على النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا أو 0.2٪ أو 107.83 دولارات للبرميل الساعة 0234 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو 0.2٪ إلى 105.34 دولارات للبرميل.

من المتوقع أن تنتهي المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء من العمل بشأن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب إجراءاتها في أوكرانيا، والتي ستشمل حظرًا على شراء النفط الروسي.

أدى شح إمدادات منتجات الوقود إلى زيادة الطلب على الخام، مما ساعد على ارتفاع برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 40 سنتًا يوم الاثنين، بعد جلسة متقلبة.

سيراقب التجار عن كثب بيانات المخزون الأمريكية، حيث أبلغت مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي عن مخزونات للأسبوع المنتهي في 29 أبريل يوم الثلاثاء، تليها بيانات حكومية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

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