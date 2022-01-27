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النفط يرتفع مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي وقوة الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-27T05:24:58+0000
النفط يرتفع مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي وقوة الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي وقوة الدولار الأمريكي بعد إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية في أكبر مستخدم للنفط في العالم.

و في الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش تراجعت اسعار برنت 72 سنتًا أو 0.80٪ إلى 89.24 دولار للبرميل ، بعد أن هبطت في وقت سابق بنحو 1.1٪ إلى 89 دولار، وصعد برنت 2 بالمئة يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا، أو 0.74٪ ، إلى 86.70 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.2٪ إلى 86.34 دولار، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2٪ في الجلسة السابقة.

ارتفع الدولار مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما رفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية ، إلى 96.604 بالقرب من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع.

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء ، مع صعود خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وسط توترات بين أوكرانيا وروسيا ، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، أثارت مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة لأوروبا. 

خففت الزيادة في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة من بعض المخاوف بشأن العرض.

قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يناير كانون الثاني إلى 416.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 247.9 مليون برميل، وهو أكبر عدد منذ فبراير 2021.

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