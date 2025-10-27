النفط يرتفع مع اتفاق تجاري مبدئي بين واشنطن وبكين

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، بعد توصل مسؤولين اقتصاديين من الولايات المتحدة والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري، ما خفف المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم على النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتاً، أو ما يعادل 0.7%، لتصل إلى 66.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتاً، بنسبة 0.75%، لتصل إلى 61.96 دولاراً للبرميل، بعد مكاسب أسبوعية بلغت 8.9% و7.7% على التوالي مدفوعة بالعقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا.

وقالت شركة هايتونغ للأوراق المالية في مذكرة إن توقعات السوق تحسنت عقب العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع التوترات بين واشنطن وبكين، ما خفف المخاوف بشأن فائض المعروض من النفط الخام الذي تسبب في انخفاض الأسعار خلال وقت سابق من أكتوبر / تشرين الأول.

وصرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، بأن كبار المسؤولين الاقتصاديين من الجانبين توصّلوا إلى «إطار عمل جوهري للغاية» لاتفاق تجاري في كوالالمبور، سيسمح للرئيس دونالد ترمب ونظيره شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من الأسبوع.

من جانبه، قال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، إن الإطار الإيجابي للاتفاق التجاري ساهم في تهدئة المخاوف من أن تعمد روسيا إلى تعويض العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف «روسنفت» و«لوك أويل» من خلال تقديم خصومات أكبر واستخدام أساطيل ظل لجذب المشترين.

وأشار يانغ آن، المحلل في «هايتونغ للأوراق المالية»، إلى أنه إذا كانت العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي أقل فعالية من المتوقع، فقد تعود ضغوط العرض الزائد إلى سوق النفط خلال الفترة المقبلة.