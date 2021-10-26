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النفط يرتفع مجدداً مدفوعاً بالطلب القوي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-26T05:22:39+0000
النفط يرتفع مجدداً مدفوعاً بالطلب القوي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد أن انخفضت في وقت سابق، وسط توقعات بأن تستمر في الارتفاع مدفوعا بالطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومنتجاته في العالم.

وارتفع خام برنت 27 سنتاً أو 0.31 بالمئة إلى 86.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة يوم الاثنين، وارتفع النفط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.17٪ إلى 83.90 دولارًا للبرميل.

في حين أن أسواق الطاقة والفحم الملتهبة في الصين قد بردت إلى حد ما بعد تدخل الحكومة، ظلت أسعار الطاقة مرتفعة في جميع أنحاء العالم مع انخفاض درجات الحرارة مع بداية فصل الشتاء الشمالي.

وقال بنك جولدمان ساكس، إن من المرجح أن يرتفع سعر خام برنت فوق توقعاته بنهاية العام البالغة 90 دولاراً للبرميل، وقدر البنك أن التحول إلى النفط من الغاز قد يضيف مليون برميل يومياً إلى الطلب على النفط.

وعاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير لتتماشى مع متوسطات الخمس سنوات في الولايات المتحدة بعد أكثر من عام من انخفاض الطلب.

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