النفط يرتفع مجدداً بمعدل 2.6%

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي، مساء اليوم الاثنين، بواقع 2.51 دولار، على خلفية الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران.

وشهدت العقود الآجلة للخام الأميركي ارتفاعاً بمعدل 2.6% ليصل إلى 99.08 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط، في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين إيران وأميركا جراء عدم التوصل الى اتفاق خلال المفاوضات الأخيرة في باكستان.

وتقول مصادر مطلعة إن الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني - وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت طهران ستوافق على عدم تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزونها الحالي - كانت نقطة الخلاف الرئيسية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق.

وبين أن الوسطاء الباكستانيين والمصريين والأتراك يحاولون الآن سد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 21 نيسان/ أبريل الجاري.

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق، اعتقد الإيرانيون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول صباح الأحد، وفوجئوا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده نائب الرئيس الأميركي فانس. لم يُبدِ نائب الرئيس أي إشارة إلى قرب التوصل إلى اتفاق، وألقى باللوم على الإيرانيين، وأعلن مغادرة الوفد الأميركي لإسلام آباد.

وقال مصدر مطلع: "كان الإيرانيون غاضبين من ذلك المؤتمر الصحفي"، حيث قال محمود نبويان، عضو في البرلمان الإيراني، وكان جزءاً من فريق التفاوض الإيراني، يوم الاثنين إن "المطلبين الأميركيين بشأن القضية النووية كانا السبب في عدم التوصل إلى اتفاق".